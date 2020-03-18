MSÜ ertelendi mi? MSÜ sınav tarihi değişti mi?

Türkiye!'de her geçen gün corona virüse karşı alınan önlemler sıkılaşıyor. Özellikle de insanların toplu olarak bulunmasını gerektiren durumların önüne geçilmeye çalışılıyor ki okullar ve sınavlar da buna dahil. Peki Mart sonunda yapılması planlanan MSÜ ertelendi mi? ÖSYM'den Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi ile ilgili bir son durum açıklaması yapıldı mı?

MSÜ ERTELENDİ Mİ?

Hayır, henüz Milli Savunma Üniversite’inin sınav tarihi ile ilgili bir erteleme kararı duyurulmadı. Gerek Bilim Kurulu gerekse de ÖSYM başkanı Halis Aygün’den MSÜ ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

MSÜ SINAV TARİHİ NEDİR?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre herhangi bir erteleme yapılmazsa MSÜ 29 Mart’ta gerçekleşecek.

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM henüz Milli Savunma Üniversitesi sınavı için sınav giriş kağıtları ve sınav yerlerini ilan etmedi. Sınav tarihinde bir değişiklik olmazsa sınavın olacağı günün öncesindeki hafta içinde sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.

