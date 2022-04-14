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MSÜ için bu sene kaç kişi alacak 2022? MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2022 kontenjanı belli oldu mu?

14.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ bu sene kaç kişi alacak 2022? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından adaylar sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri TSK bünyesinde eğitim görmek isteyen kişiler MSÜ için bu sene kaç kişi alacak 2022? MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2022 kontenjanı belli oldu mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin detaylar...

MSÜ için bu sene kaç kişi alacak 2022? MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2022 kontenjanı belli oldu mu?

MSÜ bu sene kaç kişi alacak 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki MSÜ için bu sene kaç kişi alacak 2022? MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MSÜ BU SENE KAÇ KİŞİ ALACAK 2022?

Bu sene gerçekleştirilen sınava 400 bin civarında başvurunun yapıldığı ve sınava katılım sağlayan aday sayısının 350 ila 400 bin arasında olduğu öngörülüyor, MSÜ’nün bu sene kaç kişi alacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Önceki senelerde yapılan MSÜ sınavlarına 450 bini aşkın aday katılım sağlamıştı. 2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi soruları araştırılırken ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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