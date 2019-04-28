MSÜ mülakatları Ne zaman yapılacak? Mülakat süreci hakkında detaylar

MSÜ 2019 yılı öğrenci alım sürecinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de 2. seçim aşaması olarak bilinen ve adayların değerlendirilmesinin yapılacağı seçimler. Mülakat aşamaları 24 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Bu aşamalara katılmaya hak kazananların kim oldukları ve ne zaman değerlendirmeye girecekleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. 2. seçim aşaması Hava Harp Okulluna başvuranlar için 3 gün, diğer okullara başvuranlar için ise 2 gün sürecek. Bu sürelere sağlık raporu süresi dahil değil. Bu aşamada adayları neler bekliyor?
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EVRAKLARIN KONTROLÜ
Adayların bu aşamaya üzerinde T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı kimlikleri ile internette yayınlanan ve yanlarında getirmeleri istenen belgeler ile katılacaklar. Belgelerin tam olup olmadığı, adayın beyan ettikleri ile belgelerde yer alan bilgilerin uyuşup uyuşmadığı kontrol edilecek. Kontroller sırasında bir olumsuzluk ortaya çıkarsa aday diğer aşamalara katılamayacak.
FİZİKİ DEĞERLENDİRME
Aday öğrencilerin fiziki değerlendirmelerinde esas alınacak kriterler Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırlarıdır. Belirlenen tablolara göre yaş, boy uzunluğu ve kilo gerekli şartları taşımıyor ise adaylar bir sonraki aşamaya katılamıyorlar.
KİŞİLİK DEĞERLENDİRME AŞAMASI
Bu aşama diğer aşamalardan biraz daha farklı. Adayların hiçbir şekilde elenmediği bu değerlendirme sırasında kişilik özelliklerinin belirlenmesi için mülakat yapılır. Elde edilen veriler daha sonrası için destekleyici veri olarak kullanılır.
FİZİKİ YETERLİLİK
400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılacak fiziki yeterlilik değerlendirmeleri adayların kondisyon, çabukluk, çeviklik gibi özelliklerini ölçmek için yapılan testler sonucunda adayın devam edip etmeyeceğine karar verilecek.
MÜLAKAT
Adaylar bu aşamada yüz yüze görüşme ile değerlendirilecekler. Adayın kendini ifade biçimi, konuşması, çok yönlü düşünebilme yeteneği gibi özellikleri mülakat komitesi tarafından incelenecek. Mülakat komitesi tarafından gelişime açık bulunmayan, konuşmasında sorun olan adaylar elenecek.
SAĞLIK KONTROLÜ
Mülakat aşamasını da geçen adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun olarak “Askerî Öğrenci Olur” raporu almak üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler. Raporlar adayların başvuru yaptığı okula göre farklılık gösterebilir.
ÖZEL DEĞERLENDİRMELER
Bu standart değerlendirmelerin dışında adayların başvuru yaptığı ve başka kişisel yetenekler gerektiren alanlar için ayrı değerlendirmeler de yapılacak. Hava Harp Okulu’na başvuru yapan adaylar psikomotor testine alınacaklar. Ayrıca bu adaylar sağlık raporlarını aldıktan sonra öğrenci seçme uçuşuna da katılacaklar. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’na başvuranların ise müzik bilgileri ve yetenekleri değerlendirilecek.
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