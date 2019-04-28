MSÜ mülakatları Ne zaman yapılacak? Mülakat süreci hakkında detaylar

FİZİKİ DEĞERLENDİRME



Aday öğrencilerin fiziki değerlendirmelerinde esas alınacak kriterler Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırlarıdır. Belirlenen tablolara göre yaş, boy uzunluğu ve kilo gerekli şartları taşımıyor ise adaylar bir sonraki aşamaya katılamıyorlar. KİŞİLİK DEĞERLENDİRME AŞAMASI



Bu aşama diğer aşamalardan biraz daha farklı. Adayların hiçbir şekilde elenmediği bu değerlendirme sırasında kişilik özelliklerinin belirlenmesi için mülakat yapılır. Elde edilen veriler daha sonrası için destekleyici veri olarak kullanılır. FİZİKİ YETERLİLİK



400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılacak fiziki yeterlilik değerlendirmeleri adayların kondisyon, çabukluk, çeviklik gibi özelliklerini ölçmek için yapılan testler sonucunda adayın devam edip etmeyeceğine karar verilecek. MÜLAKAT



Adaylar bu aşamada yüz yüze görüşme ile değerlendirilecekler. Adayın kendini ifade biçimi, konuşması, çok yönlü düşünebilme yeteneği gibi özellikleri mülakat komitesi tarafından incelenecek. Mülakat komitesi tarafından gelişime açık bulunmayan, konuşmasında sorun olan adaylar elenecek.

SAĞLIK KONTROLÜ



Mülakat aşamasını da geçen adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun olarak “Askerî Öğrenci Olur” raporu almak üzere ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler. Raporlar adayların başvuru yaptığı okula göre farklılık gösterebilir. ÖZEL DEĞERLENDİRMELER



Bu standart değerlendirmelerin dışında adayların başvuru yaptığı ve başka kişisel yetenekler gerektiren alanlar için ayrı değerlendirmeler de yapılacak. Hava Harp Okulu’na başvuru yapan adaylar psikomotor testine alınacaklar. Ayrıca bu adaylar sağlık raporlarını aldıktan sonra öğrenci seçme uçuşuna da katılacaklar. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’na başvuranların ise müzik bilgileri ve yetenekleri değerlendirilecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti 2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Prof. Dr. Nasuh Uslu: Filistinlilerin varlığı unutulmuş gibi davranılıyor