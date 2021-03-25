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MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2021 yılı MSÜ sınav giriş yerleri için geri sayım

25.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. MSÜ sınavları için başvurular 23 Şubat tarihinde son buldu. Başvuruların bitmesi ve sınav tarihinin yaklaşması ile beraber, adaylar sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı.

MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2021 yılı MSÜ sınav giriş yerleri için geri sayım

MSÜ sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen kişilerin, mülakat ve yazılı sınava tabi tutuldukları sınavın adıdır. MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşması ile beraber adaylar sınav yerlerini araştırmaya başladı. Adayların Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girebilmeleri için aynı zamanda Haziran ayında yapılacak YKS ve TYT sınavlarına da girmeleri zorunludur.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.
MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu noktada, MSÜ sınav giriş belgesinin Mart ayının son haftasında erişime açılması öngörülüyor.

ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.

msü

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeleri zorunludur.

Harp Okulları için YKS sınavının birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir. Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmek isteyen adayların ise birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri yeterlidir.


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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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