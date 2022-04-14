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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı!

14.04.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı önceki haftalarda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının ardından sınava giren kişiler tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaşın beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte MSÜ sonuç sorgulama ekranı...

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı!

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar 14 Nisan 2022 Perşembe günü de konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin açıklamada bulundu. MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 (bugün) açıklandı.

2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınav sonrası adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilmiş olan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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