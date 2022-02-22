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MSÜ sınav süresi kaç dakika? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

22.02.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar, 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak -9 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınava geç başvuru süreci başlayacak. Geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 2022 MSÜ sınav süresi hakkında bilgi verildi. "2022-MSÜ Sınav Süresi" başlıklı duyuruda, kılavuzun yayımlandığı ifadeleri yer aldı. Peki MSÜ sınav süresi kaç dakika oldu?

MSÜ sınav süresi kaç dakika? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2022 MSÜ sınavı askeri öğrenci olmak isteyen adaylar için gerçekleştiriliyor. Sınavın bu yıl ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Öte yandan ÖSYM, MSÜ sınav süresiyle ilgiyi adayları ilgilendiren önemli duyuruda bulundu. MSÜ sınav süresi ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLDU?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, 2022 MSÜ sınav süresinin 165 dakika olacağı belirtildi. Bilindiği üzere 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022'de düzenlenecek.

MSÜ sınav süresi kaç dakika? 2022 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2022 MSÜ GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alındı. Sınava geç başvurular ise 22 Şubat 2022 tarihinde alınacak.

Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını online ortamdan gerçekleştirecek. Ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da başvurular yapılabilir. Başvuruları online ortamdan ÖSYM aracılığıyla, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile yapabilirsiniz. Başvurudan sonra, sınav ücreti kılavuzda yer alan bankaya yatırılacak. Başvuru kılavızuna ulaşmak için, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/MSU/kilavuz_21022022.pdf' adresine erişim sağlayınız.


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MSÜ geç başvuru ne zaman?MSÜ geç başvuru ne zaman?
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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