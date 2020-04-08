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MSÜ sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.04.2020 21:53 | Son Güncelleme

MSÜ sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak? Ertelenen MSÜ'nün sınava giriş belgeleri ile beraber sınav yerleri ne zaman yayımlanacak merak ediliyor?

MSÜ sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan adaylar için bir süre daha çalışma fırsatı doğdu. Hele de evde kalınması gerektiği düşünülürse... Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek MSÜ sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden Milli Savunma Üniversitesi sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki MSÜ ne zaman ve MSÜ sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

2020 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre normalde 29 Mart’ta yapılması planlanan MSÜ’nin yeni tarihi 3 Mayıs 2020 oldu.

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ, SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? 

ÖSYM henüz Milli Savunma Üniversitesi sınavı için sınav giriş kağıtları ve sınav yerlerini ilan etmedi. Sınav tarihinde yapılan değişiklikle sınav yerlerinin de açıklanmasının ötelenmesi bekleniyor çünkü ÖSYM sınav yerlerini sınav tarihinden 1 hafta öncesinde veya sınav haftasında yayımlıyor.

MSÜ SONUÇ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesinin sınav tarihinin değişmesi sonuç tarihini de etkileyecek. ÖSYM’nin yeni takviminde MSÜ’nün sonuç tarihi henüz boş duruyor yani önümüzdeki günlerde yeni sonuç tarihinin de açıklaması bekleniyor.

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MSU msü sınava giriş belgesi

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