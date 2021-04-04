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MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ sınav yorumları...

04.04.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce adayın başvuru yaptığı ve ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde düzenlenen MSÜ sınavı bugün itibariyle gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 135 dakika süre verildi. Peki MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 MSÜ sınav yorumları...

MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2021 MSÜ sınav yorumları...

ÖSYM'nin 81 ildeki 95 sınav merkezinde düzenlediği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) bugün 4 Nisani itibariyle gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 135 dakika süre verildi. Peki MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı?

MSÜ SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? 2021 MSÜ SINAV YORUMLARI

Önceki MSÜ sınavına katılan bazı adaylar sınavın zor olduğundan bahsederken, genel olarak çalışanın yapabileceği zorlukta soruların bulunduğu ve sınavın kolay olduğu dile getirildi. Kimi adaylar ise bu yıl ki sınavın daha zor olduğunu ve 2019 yılındaki gibi matematik ile sosyal sorularının daha ağır olduğunu söyledi.

MSÜ'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplamda 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde ise 20 soru yöneltildi.

MSÜ sınav sonuçları sadece sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
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