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MSÜ SORU VE CEVAPLARI! 2022 MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

27.03.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı bugün gerçekleşti. Sırada merakla beklenen MSÜ soru ve cevapları var. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) saat 13.10 itibari ile bitti. Sınavın sona ermesinden sonra gözler MSÜ soru ve cevaplarına çevrildi. Öğrenciler MSÜ sınavı soru ve cevapları açıklandı mı ne zaman açıklanacak şeklinde sorular sormaya başladı. İşte 2022 MSÜ soru ve cevaplarına dair detaylar!

MSÜ SORU VE CEVAPLARI! 2022 MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı? MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı bugün yapıldı. Adayların uzun zamandır hazırlandığı MSÜ sınavında 165 dakika ter döküldü. MSÜ sınavının sona ermesinden sonra ise en önemli konulardan biri soru ve cevaplar oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar bugün MSÜ sınavına girdiler. Sınav 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Sınavın sona ermesiyle birlikte yoğun şekilde MSÜ soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? şeklinde sorular sorulmaya başlandı. MSÜ soru ve cevaplarına dair merak edilen detaylara haberimizde yer verdik...

2022 MSÜ SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Sınavla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."

"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

MSÜ SINAVI NE ZAMANDI?

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde Sınav, saat 10.15'te başladı. 165 dakika süren sınav saat 13.10'da sona erdi.

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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