MSÜ sözlü mülakat tavsiyeleri! MSÜ sözlü mülakatı nasıl yapılır?

2022 MSÜ sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yazılı sınavın ardından sıra geldi sözlü mülakat sınavına. MSÜ adayları, mülakat aşamalarına ve MSÜ mülakat sorularına şu sıralarda büyük önem veriyor. Yapılan yazılı sınav sonrası MSÜ mülakatına dair açıklanan her detay merakla takip ediliyor. İşte binlerce adayın merak ettiği MSÜ mülakatına dair detaylar...

MSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT AŞAMALARI

Sizden istenen sorulacak sorulara eksiksiz olarak cevap vermeniz değildir.

Doğru ve mantıklı cevap verebilmek

Ses tonu, mimkler, hafif tebessüm, minumum el kol hareketleri ile bilginizi sunma tarzınıza bakılır.

Heyecanınızı kontrol etme becerisi

Sandalyede düzgün oturmanıza

Ayağınızı bacağınızı konuşurken sallamamanıza

Türkçeyi düzgün kullanabilme becerinize

ve diksiyonunuza dikkat edilir.

ADAYLARDA GENEL OLARAK NELER ARANIR?

Gelişime olan açıklığına

Bireysel zenginlik ve kültürüne

Söylenenleri doğru anlamasına

Konuşma ve ifade becerisine

Düşünceler arasındaki tutarsızlığına/tutarlılığına

İkna gücüne

Çok yönlü düşünme yeteneğine

Kendine olan güvenine

Davranışlarındaki dengeye

Mesleğe yönelik isteğine

Psikolojik yapısına

Türkçeyi kusursuz konuşmasına

Dilinde kekemelik pelteklik olmamasına dikkat edilir.

MÜLAKAT SORULARI NASIL OLUR?

Kişisel sorular (karakter testi için)

Bilgi soruları

Güncel Konular

Yorum Soruları

Mantık Soruları

Atasözlerinin Manaları

Tarih Soruları

İnkılap tarihi

Yakın Siyasi tarih

Osmanlı Tarihi

Dini Bilgiler İçeren sorulardan oluşmaktadır.

MSÜ MÜLAKATTA NE YAPILMALI?