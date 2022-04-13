MSÜ sözlü mülakat tavsiyeleri! MSÜ sözlü mülakatı nasıl yapılır?

2022 MSÜ sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yazılı sınavın ardından sıra geldi sözlü mülakat sınavına. MSÜ adayları, mülakat aşamalarına ve MSÜ mülakat sorularına şu sıralarda büyük önem veriyor. Yapılan yazılı sınav sonrası MSÜ mülakatına dair açıklanan her detay merakla takip ediliyor. İşte binlerce adayın merak ettiği MSÜ mülakatına dair detaylar...
MSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT AŞAMALARI
Sizden istenen sorulacak sorulara eksiksiz olarak cevap vermeniz değildir.
- Doğru ve mantıklı cevap verebilmek
- Ses tonu, mimkler, hafif tebessüm, minumum el kol hareketleri ile bilginizi sunma tarzınıza bakılır.
- Heyecanınızı kontrol etme becerisi
- Sandalyede düzgün oturmanıza
- Ayağınızı bacağınızı konuşurken sallamamanıza
- Türkçeyi düzgün kullanabilme becerinize
ve diksiyonunuza dikkat edilir.
ADAYLARDA GENEL OLARAK NELER ARANIR?
- Gelişime olan açıklığına
- Bireysel zenginlik ve kültürüne
- Söylenenleri doğru anlamasına
- Konuşma ve ifade becerisine
- Düşünceler arasındaki tutarsızlığına/tutarlılığına
- İkna gücüne
- Çok yönlü düşünme yeteneğine
- Kendine olan güvenine
- Davranışlarındaki dengeye
- Mesleğe yönelik isteğine
- Psikolojik yapısına
- Türkçeyi kusursuz konuşmasına
- Dilinde kekemelik pelteklik olmamasına dikkat edilir.
MÜLAKAT SORULARI NASIL OLUR?
- Kişisel sorular (karakter testi için)
- Bilgi soruları
- Güncel Konular
- Yorum Soruları
- Mantık Soruları
- Atasözlerinin Manaları
- Tarih Soruları
- İnkılap tarihi
- Yakın Siyasi tarih
- Osmanlı Tarihi
- Dini Bilgiler İçeren sorulardan oluşmaktadır.
MSÜ MÜLAKATTA NE YAPILMALI?
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Resmi kıyafet ya da resmiye yakın tarzda giyinmelisiniz.
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Temiz düzenli ve traşlı olmalısınız.
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Soğukkanlı,kendinden emin, sakin olmalısınız.
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Sivil olmadığımız için bu mülakat diğerlerinden bir tık farklıdır.
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Mülakat sırası size geldiğinde önceki kişi mülakattan çıktıktan sonra kapıyı çalarak veya zil sesini duyduktan sonra içeri girmelisiniz.
- Kapıyı açtıktan sonra her asker gibi tekmil getirip baş selamı verdikten sonra size gösterilen alana geçiniz sandalye varsa otur demelerini bekleyiniz.
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