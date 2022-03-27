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MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı var mı? MSÜ baraj puanı kaç?

27.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınavı bugün gerçekleşti. MSÜ baraj puanı ve taban puanları, gündemde yer alan konulardan birisi. MSÜ sınavına girecek olan kadın ve erkek adaylar için 120 soruyu cevaplamak için ter döktü. Askeri eğitim almak isteyen binlerce vatandaş bu noktada 2022 MSÜ baraj puanı kaç, Milli Savunma Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor? şeklinde soruların yanıtlarını arıyor. İşte MSÜ taban puanlarına dair detaylar!

MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ baraj puanı var mı? MSÜ baraj puanı kaç?

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile beraber 2022 MSÜ taban puanları binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. MSÜ sınavına giren adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve baraj puanları araştırılmaya başlandı. 2022 MSÜ taban puanları ve baraj puanlarına dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

Henüz bu yılın yani 2022 yılının MSÜ taban puanlarına ait bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılların puanları ise şöyle;

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ BARAJ PUANI BELLİ OLDU MU?

2022 MSÜ sınavı bugün gerçekleşti. MSÜ kılavuzunda baraj puanına dair; "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. 2020-YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların 2021-YKS başvuru tarihlerinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Üniversitesi'nin YKS-TYT puanı için bir baraj puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar." bilgisi yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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