MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Askeri kadroda yer almak isteyen binlerce aday MSÜ tercih sonuçlarını beklemeye koyuldu. Öğrencilerin başvuru yaptığı MSÜ tercih işlemleri önceki haftalarda yapılmıştı. Merakla takip edilen MSÜ tercih sonuçları için Milli Savunma Üniversitesi önemli bazı detayları da açıkladı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlgiyle takip edilen MSÜ tercih sonuçları için Milli Savunma Üniversitesi detayları duyuruldu. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı şeklinde duyurulan MSÜ tercih sonuçları açıklaması, ikinci aşama öncesinde oldukça büyük önem arz ediyor olacak.

Adayların merakla takip ettiği MSÜ tercih sonuçları 12 Haziran 2021 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. YKS sonrasında ikinci aşama faaliyetleri için ise tarihler duyurulacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2021 yılında 4 Nisan tarihinde yapılmıştı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlamıştı ve adaylar saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmamıştı. Adaylara sınavda 120 soru için 135 dakika süre verilmişti.



