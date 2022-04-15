MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün 14 Nisan Perşembe günü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından araştırmalarına hız verdi. MSÜ Adayları, öğrendikleri sınav sonuçlarının ardından yapılacak olan tercih işlemlerine dair detayları öğrenmek istiyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? Tercih tarihleri açıklandı mı? MSÜ 2022 taban puanları belli oldu mu? Sınava ilişkin detaylar haberimizde...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart'ta gerçekleştirildi.

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 14 Nisan Perşembe (dün) duyuruldu.

2022- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Merakla beklenen haberi, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Aygün, "27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır.Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Tercih tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden açıklanacak.

MSÜ 2022 TABAN BELLİ OLDU MU?

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Artık adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.

2021'in taban puanları hakkında detaylı bilgiler şu şekilde:

2022 MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde yapılacak.

2022-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

