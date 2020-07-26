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Muay thai antrenörüne 'cinsel saldırı' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Konya'da öğrencisi F.A.'ya (19) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Muay Thai Antrenörü Mehmet Ali A. (47) hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muay thai antrenörüne 'cinsel saldırı' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemi

Konya'da, 10 Mart Salı günü polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A., şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup tekrar beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım. Arkadaşım hocanın hareketini fark etti. Beni kolumdan tutup, asansörden indirdi. Asansörden inince ağlamaya başladım. Arkadaşım bana her şeyi gördüğünü anlattı. Yemekte hocanın karşısına oturdum. Bana neden telefonlarımı açmıyorsun diye kızdı. Daha sonra yanıma oturarak bacağıyla beni taciz etti. Daha sonra bu olayı iki arkadaşıma anlattım. Arkadaşlarım bunu duyunca ağlayıp, 'aynı şeyleri bize de yaptı' dediler. Onlar da gidip şikayette bulundular. Mehmet Ali A.'nın lisansımı iptal etmesinden korktum" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., yaklaşık 1,5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Ali A. hakkında Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet Ali A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede F.A.'nın, Mehmet Ali A.'nın nasıl bir insan olduğunun federasyon başkanının da bildiğini ancak bir şey yapılmadığı yönündeki sözlerine de yer verildi.

ARKADAŞI TACİZE TANIK OLMUŞ

İddianamede antrenörü tarafından tacize uğrayan F.A.'nın arkadaşı A.B'nin (18) tanık olarak ifadesine de yer verildi. A.B. ifadesinde, "Kaldığımız otelde asansöre binmiştik. Mehmet Ali A. asansör kalabalıklaştığında elini F.A.'nın göğsüne getirdi. Mehmet Ali A., F.A.'nın göğüslerini elledi. Daha sonra F.A.'nın belinden tutup kendisine çekti. Asansörden inince F.A. ağlamaya başladı. Yemeğe indiğimizde Mehmet Ali A., F.A.'nın yanına oturarak bacağını okşadığını gördüm. Gördüklerimi lisansımı iptal eder diye söyleyemedim" diye konuştu.

Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul edip, davanın açılmasına karar verdi.

Yaşları 18'den küçük olan 3 kız öğrencisine daha cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen Mehmet Ali A. hakkında Konya'da yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Ali A.'nın tutuklanmasının ardından da muay thai il temsilciği görevinden alındığı belirtildi.

DHA

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