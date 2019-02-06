HABER

Mübaşir kadroları "Genel İdare Hizmetleri" sınıfına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 04:03 | Son Güncelleme

Yargı organlarında görev yapan mübaşir kadrolarının "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"ndan "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

Yargı organlarında görev yapan mübaşir kadrolarının "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na (GİH) alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, tüm yargı organlarında görev yapan mübaşir unvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındı.

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda bulunan mübaşir kadro unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" kapsamına alınmasına aynı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verildi.

- Adalet Bakanı Gül müjdeyi Twitter'dan vermişti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı"nda görev yapan mübaşirlerin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na alındığı müjdesini sosyal medyadan duyurmuştu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum." ifadesini kullanarak, şunları kaydetmişti:

"Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçiş yaptı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu konuda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni düzenlemenin tüm mübaşirlerimize, ailelerine ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Ölümden dönen Aref, bu kez hayat kurtardıÖlümden dönen Aref, bu kez hayat kurtardı
6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! 6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı adliye cumhurbaşkanı mübaşir Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete yargı

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! Erdoğan kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Küçük Balan Dağı'nda feci ölüm! 60 metre yükseklikten yere çakıldı

Feci ölüm! Cesedine ulaşmak saatler sürdü!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Ailesi fenalık geçirdi!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İstanbul'da

Yunanistan Başbakanı Çipras İstanbul'da

Devriye gezen polislere ateş açtılar! Ekipler alarma geçti!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Binali Yıldırım'dan banliyö hattı ve Avrasya Tüneli açıklaması

Canlı yayında açıkladı: Ücret artışı olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.