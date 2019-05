'Mucize bebek' 5'inci ameliyatının ardından yaşamını yitirdi

Ankara’da, alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı araçta yaralanan 5,5 aylık hamile Emine Kartal’ın (31), kazanın etkisiyle 1,5 ay sonra prematüre doğumla dünyaya getirdiği oğlu Can Eyyüb Kartal'ın beyninde, 4,5 santimetre kanama tespit edildi. Doktorların 'yaşamaz' dediği 14 ayda 4 beyin, 1 göz ameliyatı geçiren minik bebek, yoğun bakımda iddiaya göre enfeksiyon kapması sonucu yaşamını yitirdi.

Altındağ- Samsun karayolunda geçen yıl Ocak ayında S.S. yönetimindeki otomobil Eyüp Güvercin yönetimindeki otomobile çarptı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Güvercin ile dini nikahlı eşi 5,5 aylık hamile Emine Kartal yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Emine Kartal'a, düşük yapma riski olduğu için ilaç tedavisi uygulandı. Emine Kartal, kazadan yaklaşık 1,5 ay sonra ise prematüre doğum yaptı. 1 kilo 4 gram dünyaya gelen Can Eyyüb Kartal'da, kazada annesinin aldığı darbeye bağlı gelişen ve nadir görülen 4,5 santimetre beyin kanaması saptandı. Makineye bağlanan ve sürekli kalbi duran Can Eyyüb bebek, 98 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorların 'yaşamaz' dediği, beyninin üçte ikisi gelişmeyen minik bebek, 14 ay yaşama tutunabildi. Can bebek, bu sürede 4 beyin ameliyatı, 1 göz ameliyatı geçirdi.