KADIN

Mucize gibi! Sığla ağacından elde edilen yağ 3 günde güzelleştiriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

Ege bölgesindeki bir kaç ilde yetişen "sığla" ağacından elde edilen yağ yüzdeki sivilcileri 3 günde yok ediyor.

Mucize gibi! Sığla ağacından elde edilen yağ 3 günde güzelleştiriyor

Günümüzde kadınlar güzelleşmek için kimyasal cilt bakım ürünlerine avuç dolusu para veriyor.

3

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Başkanı Halit Aksu, kadınların güzelleşmeyi kimyevî ürünlerde değil bitkisel ürünlerde araması gerektiğini söyleyerek, onlara bir tavsiyede bulundu.

2

Aksu, "Ege bölgesindeki bir kaç ilde yetişen sığla ağacından elde edilen yağı yüzüne sürenler 3 günde sivilcelerden sağlıklı şekilde kurtuluyor. Aynı zamanda kırışıklıklar da ortadan kalkıyor. Bu ağacın yağı sadece yüze sürülmüyor, aynı zamanda yenilebiliyor. Ülser, gastrit ve mide yanması olanlar 3 günde faydasını fark ediyor.

4

Bu ürün uzun süre kullanıldığında bu rahatsızlıkları ortadan tamamen kaldırıyor. Bu yağın 100 gramı 120 liradan satılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kadınların yeni trendi göğüs maskeleri Kadınların yeni trendi göğüs maskeleri
Yüz estetiğinde doğru bildiğimiz 10 yanlış Yüz estetiğinde doğru bildiğimiz 10 yanlış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sığla ağacı sığla ağacı yağı

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum gününü kutladı

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum gününü kutladı

Kimin aklına gelirdi ki? Bileğine taktığı saç tokası yüzünden canından oluyordu

Kimin aklına gelirdi ki? Bileğine taktığı saç tokası yüzünden canından oluyordu

Bu püf noktalarına kulak verin! Saçınızı her gün değil...

Bu püf noktalarına kulak verin! Saçınızı her gün değil...

Bu yağı sadece 3 gün kullanın, mucizeye tanık olun

Bu yağı sadece 3 gün kullanın, mucizeye tanık olun

Makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike!

Makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kuaförün yolunu unutacaksınız! 'Saçlarım sarı olsun' istiyorsanız...

Kuaförün yolunu unutacaksınız! 'Saçlarım sarı olsun' istiyorsanız...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Batık kıl da yok, tahriş de! Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Batık kıl da yok, tahriş de! Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Hep merak ediyorduk! Külotların içindeki kumaş bakın ne işe yarıyor?

Hep merak ediyorduk! Külotların içindeki kumaş bakın ne işe yarıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların yeni trendi göğüs maskeleri

Kadınların yeni trendi göğüs maskeleri

Beklentileriniz ne kadar gerçekçi? Yüz estetiğinde doğru bildiğimiz 10 yanlış

Yüz estetiğinde doğru bildiğimiz 10 yanlış

Uzmanlar, 'deodorantı yatarken kullanın' diyor! Peki nasıl bir etkisi var?

'Deodorantı yatarken kullanın!' Peki nasıl bir etkisi var?

Estetik operasyon yaptırmak istiyorsanız işte dikkat etmeniz gerekenler

Estetik operasyon yaptırmak istiyorsanız işte dikkat etmeniz gerekenler

Kimyasalın bedeli ağır oldu! Güzellik Blogger'ı güzelleşeyim derken kel kaldı

Güzellik Blogger'ı güzelleşeyim derken kel kaldı

Kim Kardashian yaptığı 'saygısızlıktan' geri adım attı! Kimono'ya başka isim bulunacak

'Saygısızlıktan' geri adım attı! Başka bir isim bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.