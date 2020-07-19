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Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Muğla'nın Dalaman ilçesi İncebel mevkiindeki Therme Maris Gölü yanında bulunan tesis içinde çeşitli kaynaklardan çıkan 27 derecedeki su ve çamur çok sayıda deri hastalığına iyi geliyor. Türkiye'nin mineral yoğunluğu açısından en yüksek termal suyundan oluşan çamur, aynı zamanda Rusya'ya ihraç ediliyor.

Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor

Dalaman ilçesi İncebel mevkisindeki Therme Maris Gölü yanında bulunan tesis içinde çeşitli kaynaklardan çıkan Türkiye'nin mineral yoğunluğu açısından en yüksek termal suyundan oluşan çamura, cilt rahatsızlıklarından kurtulmak isteyenlerin yanı sıra, güzelleşmek isteyenler de yoğun ilgi gösteriyor.

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ŞİFALI ÇAMUR PAKETLENİP RUSYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tesisteki çamura en çok ilgiyi Ruslar gösteriyor. Tesiste paketlenen çamur Rusya'ya ihraç ediliyor. Çamurun ününü duyan İngiltere'den de talepler gelmeye başladı. Belirli bir kürle uygulanan ve içinde 57 farklı mineral barındıran termal su ve çamuru selülite, cilt kırışıklığı ve sarkıklara, sivilce, sedef, egzama, deri iltihabı gibi cilt sorunların tedavisine katkı sağlıyor. Çamurun, aynı zamanda romatizma, eklem ve kas ağrılarına da iyi geldiği biliniyor.

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Mucizevi çamurun birçok deri hastalığına iyi geldiğini söyleyen tesis işletmecisi Didem Uyanık, "Tesislerimizde çıkan çamur, dünyada en yüksek mineral yoğunluğuna sahip çamurdur. En konsantre pelohite sahiptir. 57 farklı mineral içerir. Sivilce, akne, egzema, döküntü gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Koronavirüs öncesi Rusya'ya gönderiyorduk. Tekrar göndermeye başlayacağız. İngiltere'den de talep geldi, onlar da çamuru istiyor. Ciltle ilgili tüm tedavilerde kullanılıyor. Amacımız bu mucizevi çamuru dünyaya tanıtmak, sonuçları çok olumlu. Yüzde 72 yoğunluğa sahip. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalarımız var. Doğal oluşan bu çamurun tedavi edici özellikleri var. Özellikle eklem ile deri hastalıkları olanlar ve yüz güzelliğine önem verenler çamuru kullanıyor" dedi.

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Yüzündeki sivilceleri tedavi etmek için tesise gelen Selen Serbest, "İstanbul'dan tatil için geldim. Yüzümde sivilceler vardı. Birkaç kez çamuru yüzüme sürdüm. Yüzümdeki sivilcelerden kurtuldum. Kozmetiğe çok para verdim. Güzellik ve deri hastalıkları açısından harika doğal bir çamur" diye konuştu.

DHA

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