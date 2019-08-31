HABER

Mudanya’da yöresel ürünler sergiye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yöresil Ürünler Festivali başladı.Mudanya Meyve Üreticileri Birliği’nin öncülüğünde 11 Eylül’e kadar açık kalacak olan festivale Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden 50 firma katıldı.

Mudanya’da yöresel ürünler sergiye çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yöresil Ürünler Festivali başladı.
Mudanya Meyve Üreticileri Birliği’nin öncülüğünde 11 Eylül’e kadar açık kalacak olan festivale Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden 50 firma katıldı. Bin 500 ürünün sergilendiği Yöresel Ürünler Festivali Hatice Kayan İlköğretim Okulu’nun önündeki alanda dualarla açıldı. Açılışa Mudanya Meyve Üreticileri Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, eski Ak Parti Milletvekili İsmet Su, AK Parti ve CHP yönetin kurulu üyeleri ile Mudanya Belediye Meclisi üyeleri katıldı. Aydoğan, “Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden 50 firmanın bin 500’ü aşkın ürünle katıldığı Yöresel Ürünler Festivali 11 Eylül’e kadar açık kalacak. Festivale katılanların tamamı tescilli firmalar. Anadolu’ya mahsus gıdaların tanıtımına katkı sağlamak maksadıyla düzenlenene festivalimize katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” derken, birlik olarak kendilerinin de Mudanya’ya ait ürünlerin bu festival alanında yer bulacağını söyledi.
Mahallî ürünlerin tüketiciyle buluşacağı stantlar 11 Eylül’e kadar saat 11.00 ile 22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Mudanya’da yöresel ürünler sergiye çıktı

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Porsuk Çayı'nda gondol ve bot keyfiPorsuk Çayı'nda gondol ve bot keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.