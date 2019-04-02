Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü (5)

VALİ HÜSEYİN AKSOY: YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bugün saat 11.30 sıralarında Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu makam odasında saldırı sonucu ağır yaralanmıştır. Hemen hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan bütün müdahalelere rağmen saat 13.15 sıralarında yaşamını kaybetmiştir. Öğretmenlerimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız. Büyük bir özveri içerisinde bu çalışmaları ortaya koyuyorlar. Onlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Asla hiçbir gerekçeyle izah edebileceğimiz bir durum olmadığını da ifade etmek istiyorum. Son derece bizi üzmüştür. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Halkımızın, hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İlçe Müftüsü Orhan Örnek tarafından dualar edildi. Edilen dualar sırasında Kuyucu'nun meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.

Kuyucu'nun cenazesinin otopsi için İstanbul'a gönderileceği, yarın da okul önünde yapılacak törenin ardından Gebze Ahatlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GEBZE'DE OKULLAR YARIN TATİL

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.

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