HABER

Mueller 17 Temmuz'da Kongrede ifade verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 05:50 | Son Güncelleme

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 17 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtlayacak

WASHINGTON (AA) - ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın, 17 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde ilk kez vekillerin sorularını yanıtlayacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler ile İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff, ortak bir yazılı açıklama yaparak Mueller'ın Kongredeki ifadesini değerlendirdi.

Mueller'a yaptıkları "Kongrede ifade verme davetinin" kabul edildiğini belirten Nadler ve Schiff, 17 Temmuz'da iki komitenin huzurunda eski özel yetkili savcının Rusya soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlayacağını açıkladı.

- 22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!
Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD robert mueller rusya soruşturması

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de silahlı soygun! Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Dikkat dağıtmak için bu yöntemi kullandılar!

Yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayımlandı!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Baba oğul aynı gün defnedildi

Baba oğul aynı gün defnedildi

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.