HABER

Mueller raporu açıklandı: Rusya’nın seçimlere müdahalesi bulamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 00:34 | Son Güncelleme

Eski FBI Başkanı Başsavcı Robert Mueller’in, Rusya’nın 2016 seçimlerinde Rusların müdahalesi olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın adaleti engellediği hakkında hazırlanan raporun incelenmesi sona erdi.

Eski FBI Başkanı Başsavcı Robert Mueller’in, Rusya’nın 2016 seçimlerinde Rusların müdahalesi olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın adaleti engellediği hakkında hazırlanan raporun incelenmesi sona erdi. Amerikan Başsavcu William Barr, rapora göre, Rusların seçimi etkilediğinin ve Trump’ın seçim kampanyası sırasında adaleti engellediğinin ispatlanamadığını açıkladı. Başsavcı Barr, raporun Trump’ı suçlu çıkarmadığı gibi, temize de çıkarmadığının altını çizdi. Başsavcı Barr, “Bu rapor Devlet Başkanının suç işlediğinin sonucuna varmamasına rağmen, anı zamanda onu temize de çıkarmaz” dedi.
Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani, sonucun beklenenden de iyi olduğunu söyledi.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik (3)Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik (3)
Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik (2)Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik (2)

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.