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Mueller'e göre, raporu Trump'ı tamamen aklamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 23:46 | Son Güncelleme

Rusya soruşturmasını yürüten eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2 yıl süren soruşturmasının sonucunda sunduğu raporun ABD Başkanı Donald Trump'ı "tamamen" aklamadığını savundu

WASHINGTON (AA) - Rusya soruşturmasını yürüten eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2 yıl süren soruşturmasının sonucunda hazırladığı raporun ABD Başkanı Donald Trump'ı "tamamen" aklamadığını savundu.

ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten eski Özel Yetkili Savcı Mueller, uzun süren sessizliğini bozarak ABD Kongresinde katıldığı iki ayrı oturumda Rusya soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Mueller, Rusya soruşturmasının sonucunda hazırladığı raporun Trump'ı tamamen aklamadığını, ancak Trump’ın Ruslarla suç teşkil edecek şekilde bir komplo içinde olduğuna ilişkin yeterli delil de bulamadıklarını ifade etti.

Rusların başkanlık seçimlerine sistematik şekilde müdahale ettiğini tespit ettiklerini kaydeden Mueller, Trump'ın seçim kampanya ekibiyle söz konusu girişimler arasında doğrudan bağlantıya sahip olmadıklarını söyledi.

Mueller, Trump’ı yüz yüze ifade vermeye neden davet etmediği yönündeki bir soruya ise "yazılı cevapların yüz yüze yapılacak bir mülakattan daha faydalı ve hızlı olacağına inandığını" söyleyerek yanıt verdi.

Mueller'ın birçok soruya "yanıt vermeyeceğim", "bununla ilgili yorum yapamam" ya da "bunu tartışamam" şeklinde cevaplar vermesi de dikkat çekti.

Öte yandan Trump da söz konusu oturumlar devam ederken Twitter hesabından, “Gizli iş birliği yok. Adaleti engelleme yok” mesajını paylaştı.

- 22 ay süren soruşturma

Eski Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını ve Başkan'ın tamamen aklandığını belirtmişti.

Trump da raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

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ABD ABD Kongresi robert mueller

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