Müfit Can Saçıntı ve Birol Güven'den Mandıra Filozofu paylaşımları! "Sırada ne var hayat?"

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Türkiye'de devam eden yangınlar sonrası Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven filmin çekildiği alandan son görüntüleri yayınlandı.

Başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ise sosyal medyada filmin vefat eden usta oyuncusu Rasim Öztekin'i de paylaşarak duygusal bir paylaşım yaptı. Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, “Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Yapımcı Birol Güven ise, "Mandıra Filozofu’nun kulubesi maalesef artık bu halde" dedi.

Güven yayınladığı videonun altına, ‘Yanan bunca ağacın , hayvanın, mağdur olan bunca köylünün yanında bizim yok olan bir iki dekorumuzun gerçekten hiç önemi yok ama arayıp soranlar için Mandıra Filozofu koyunda son durum bu.’ mesajını yazdı.

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.



