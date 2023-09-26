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Müge Anlı bile şaşırdı! 6 çocuklu yaşlı kadın düet yaptığı 18 yaş küçük adama kaçtı! Bakın kendini nasıl savundu...

26.09.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayında son dakika açıklamasında bulundu. Ünlü gazeteci, düet yaptığı karaoke uygulamasından tanıdığı adama kaçan 6 çocuklu Gülcemal Gürkan'ın kendilerine ulaştığını belirtti. Sevinci yüzünden okunan Derya Hanım, annesinin "Ben kayıp değilim sevdiğimin yanındayım!" sözleri sonrası neye uğradığını şaşırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Derya Hanım, 55 gün önce ortadan kaybolan 63 yaşındaki annesi Gülcemal Gürkan'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Derya Hanım, annesinin karaoke uygulamasında tanıştığı 45 yaşındaki Murat isimli şahsa gönlünü kaptırdığını belirtip onunla birlikte ortadan kaybolduğunu iddia etti.

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EVİ TERK ETMESİNİN NEDENİ MEĞER BUYMUŞ!

Gülcemal Gürkan’ın evin kalabalık olması sebebiyle gündüz şarkı söyleyemediği için rahatsız olup bunaldığı ortaya çıktı.

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Derya Hanım, annesinin karaoke uygulamasını kullanırken sahte hesap kullandığını ifade tti. Yapılan açıklamaya göre Gülcemal Gürkan uygulamada Batan Güneş, kaçtığı söylenen Murat isimli kişi ise Doğan Güneş ismini kullanıyor.

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MÜGE ANLI BİLE NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ!

İddiaya göre Gülcemal Gürkan, karaoke uygulamasında tanıştığı Murat isimli kişinin yanına gittiğinde, Eminönü’nde fotoğraf çektirip kızına attı.

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45 yaşlarında olduğu düşünülen Murat isimli kişinin çektiği bu fotoğrafları gören kızları anneleri için daha da endişelendi. Gülcemal Gürkan için endişe duyan kızları annelerinin bir an önce dönmesini, kimsenin mutluluğuna karışmayacağını söyledi. Olay Müge Anlı'yı bile şoke etti. Yaşlı kadın, kızının çağrısı üzerine programa açıklamada bulunduğu bir görüntüyü gönderdi.

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KENDİSİNDEN 18 YAŞ KÜÇÜK ADAMA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI!

Yaşlı kadın kendini şu sözlerle savundu:

"Müge Hanım ben kayıp değilim. Sevdiğimin yanındayım. İkimiz de birbirimizi sevdik ve gayet mutluyuz. Kızım beni oraya aramaya gelmiş. Kırgın olan kişi anasını arar mı? Biz gayet mutluyuz. Sıcacık yuvamız var.

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"MUTLULUĞUMUZA KİMSE ENGEL OLMASIN"

Ben kaçırılmadım, kendim geldim. Murat öyle kötü bir insan değil. Hakkında ne konuşuluyorsa hepsi yalandır. Onu karalamak için yapıyorlar. Ben onu 10 senedir tanıyor gibiyim. Bir senedir konuşuyorduk, birbirimizi çok sevdik. Bizim mutluluğumuza kimse engel olmasın. Herkes yerinde mutlu olsun. Ben onları büyütüp evlendirmişim. Kimse mani olmasın mutluluğuma. Herkes kendi yoluna baksın. "

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