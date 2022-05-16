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Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Uğur Kahraman hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Vahşet yok artık dedirtti

16.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da bir süredir aranan Uğur Kahraman'a ne olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Uğur Kahraman'ın yakınları programda Uğur Kahraman'ı arıyorlardı. En son eski kayınpederinin aracına bindiği kameralarda görülen Uğur Kahraman'ı bulabilmek için eski kayınpederi gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise detaylar ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Uğur Kahraman olayının detayları!

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Uğur Kahraman hakkında kan donduran detaylar ortaya çıktı! Vahşet yok artık dedirtti

Müge Anlı'da Uğur Kahraman bir süredir kayıp olarak aranıyordu. Tuzla'da 27 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Erdoğan Kahraman oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Kahraman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Uğur Kahraman olayının detayları...

KAMERALARA YAKALANDI

Uğur Kahraman'dan haber alamayan babası Erdoğan Kahraman, 27 Nisan 2022 tarihinde polise başvurdu. Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu 26 Nisan 2022 tarihinde evinden çıkan Uğur Kahraman'ın kayınpederinin otomobiline bindiği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi ile otomobille uzaklaştığı görüldü. Kayıp olan Uğur Kahraman'ın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşi Ezgi A.(21)'ın yeniden evlendiği eşinin Adıyaman'daki evinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Ezgi A.'nın iki çocuğunun Erdoğan Kahraman'ın evinde kaldığı belirlendi.

CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Hüseyin S. başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti. Poliste ifade veren şüpheli Hüseyin S. kızıyla ayrıldıktan sonra damadı ile torunlarını görebilmek için ilişkisini devam ettirdiği öğrenildi. Damadının sık sık torunlarını göstermemekle tehdit ettiğini söyleyen Hüseyin S., "Beni torunlarımı göstermemekle tehdit edip, getir götür işlerini yapıyordu. Kızımdan geri kalan torunlarımı görmek için onun her türlü eziyetine katlandım." dediği belirtildi.

Olay günü eski damadının kendisini telefonla aradığını ve otomobille almasını istediğini anlatan Hüseyin S. "Onu otomobille aldım. Birlikte Tuzla, Aydınlı Mahallesinde bulunan evime gittim. Orada aynı konulardan dolayı yine aramızda tartışma çıktı." dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine eski damadının satması için verdiği tabancayı aldığını söyleyen Hüseyin S. "Onu bir el başına ateş ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi bir varilin içine koyarak kapağı kapattım. Oturduğum apartmanın bahçesinde bulunan müştemilata sakladım." dedi.

Cinayetin ardından eşinin fark etmemesi için evi temizlediğini, olayda kullandığı silahı parçalara ayırarak çeşitli yerlere attığını söyleyen Hüseyin S.'nin 5 gün sonra içinde ceset bulunan varili yoldan geçen hurdacılara para vererek taşıttığı ve Pendik'te bulunan kendi anne ve babasının evine götürdüğünü anlattığı öğrenildi. Burada varili hiç açmadan, binanın kullanılmayan asansör boşluğuna saklayan şüphelinin normal hayatına geri döndüğünü söylediği belirtildi.

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UĞUR KAHRAMAN'IN CESEDİ BULUNDU

Polis şüphelinin ifadesi üzerine Pendik'te bulunan adrese gittiğinde, apartman boşluğundaki varili ve içindeki cesedi buldu. Ceset incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Hüseyin S. adliyeye sevk edildi. Hüseyin S. çıkışta "Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim." diye bağırdı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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