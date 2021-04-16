Müge Anlı skandal mesajları okuyup şoke oldu! Yok böyle utanmazlık

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; aşk tuzağına düşerek 623 bin TL'sini kaptıran 41 yaşındaki Arzu Salman vardı. Müge Anlı, İsa isimli evli adamın dolandırdığı Arzu Salman'a gönderdiği cep telefonu mesajlarını okudu.

Anlı 'Rayından çıkmış' dediği adamın her mesajını okuduktan sonra şoke oldu.

Karnı acıktığı için bile Arzu Salman'dan para isteyen adamın mesajları herkesi şoke etti. Anlı mesajları okurken "Ben bugüne kadar hiç böyle bir şey duymadım. Parka gideceğim para, canım karpuz peynir çekti para, kızım akıllı saat istiyor para... Allah Allah... Kahvaltı yapacağım para yok! Gebersin be..."



