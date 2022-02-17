MÜGE ANLI SON BÖLÜM CANLI İZLE! 17 ŞUBAT 2022 Müge Anlı Tatlı Sert yeni bölüm detayları

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı artık ülkenin ekol programlarından biri haline geldi. Her bölümünde Türkiye'nin gündemine düşecek olayları aydınlatan gazeteci ve sunucu Müge Anlı ve ekibi izleyiciler tarafından çok takdir ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Sabah kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. ATV'de canlı olarak hafta içi 5 gün boyunca yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü saat 10:00'da ekranlara geliyor. Programın yeni bölümlerini televizyondan ya da internet üzerinden canlı takip etmek isteyenler, Müge Anlı son bölüm izle ekranı için araştırma yapıyor. İşte 17 Şubat 2022 bugünkü programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle ekranı ve detaylar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NASIL İZLENİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izlemek isteyenler;

[https://www.atv.com.tr/] link üzerinden izleyebilir.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezundur. Müge Anlı, Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk dalında yaptı. Müge Anlı, televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlamıştır. Müge Anlı magazin sunuculuğunu Kanal D ve atv gibi kanallarda sürdürmüştür. Daha sonra 2006 ile 2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü yürütmüştür. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçmiştir. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yürütmektedir.



