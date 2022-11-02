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Muğla açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 12 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki zanlı da gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Datça sahil güvenlik

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