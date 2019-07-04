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Muğla bez bebekleri, Çorum'a örnek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın bez bebek yapımı projesinin benzeri, Çorum'un İskilip ilçesinde de hayata geçirildi. Muğla Vali Yardımcılığı görevini yürütürken geçen yıl İskilip Kaymakamlığı'na atanan Beyazıt Bestami Alkan tarafından hayata geçirilen projeye, modellerin bir köyde yaşayan 'Eren ve Ceren' adlı ikiz kardeşler olması nedeniyle 'Eren ve Ceren Projesi' adı verildi.

Muğla bez bebekleri, Çorum'a örnek oldu

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın bez bebek yapımı projesinin benzeri, Çorum'un İskilip ilçesinde de hayata geçirildi. Muğla Vali Yardımcılığı görevini yürütürken geçen yıl İskilip Kaymakamlığı'na atanan Beyazıt Bestami Alkan tarafından hayata geçirilen projeye, modellerin bir köyde yaşayan 'Eren ve Ceren' adlı ikiz kardeşler olması nedeniyle 'Eren ve Ceren Projesi' adı verildi.
​Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilin yöresel farklılıklarını ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla 2 yıl önce 'Muğla Bez Bebeği Yapımı Projesi' hayata geçirildi. Yatağan ilçesinin Bozüyük Mahallesi'nde yaşayan ev kadınlarının katıldığı kursta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen 'Muğla bez bebeği'nin yapımı öğretildi. Kurslarda yapımı öğretilen yöresel giysiler giydirilmiş bebekler, kadınların ailelerine ekonomik katkı sağlaması için satışa sunuldu. Dizi ve film çekimleri yapılması nedeniyle yerli turistlerin, tarihi doğal dokusunun korunması nedeniyle de yabancı turistlerin ilgisini çeken Bozüyük'te, bölge ekonomisinin kalkınması için Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından mahalleye yerleştirilen stantlarda, kursiyerlerin hazırladığı bez bebekler yer aldı.
Muğla'nın bu projesi Çorum'a örnek oldu. Dönemin Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan, 2018'de Çorum'un İskilip ilçesine kaymakam olarak atanınca, kendisine hediye edilen Muğla Bez Bebeği'nin bir versiyonunun ilçede de üretilmesi için kurs açtı. Muğla'dan usta öğretici Hasan Şimşek'in eğitim verdiği Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri gözetiminde 60 ev kadını, 'Eren ve Ceren Projesi' adı verilen Çorum Bez Bebeği'ni üretmeye başladı. Projenin tamamlanmasının ardından hem bölge tanıtımına, hem de ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.
Usta öğretici Hasan Şimşek, bez bebeklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli olduğunu söyledi. 2017'de Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 'Muğla Bez Bebeği Yapımı Projesi'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Şimşek, "Bütçesini onlar karşıladı. Bozüyük Mahallesi'nde çoğunluğu ev kadını 14 öğrenciye eğitim verdim. İğnesini, ipliğini, kumaşını bütün malzemelerini devlet karşıladı. Kurs boyunca da bin bebek ürettik. Bez bebeklerin hala devam eden satışının ardından, kursiyer başına 7 bin 500 liralık bir gelir sağlanacak" dedi.
KAYMAKAM ÖNAYAK OLDU
Projeye önemli katkılar sunan dönemin Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan'ı kaymakam olarak atandığı Çorum'un İskilip ilçesinde ziyaret edip, 'Hayırlı olsun' dileğinde bulunduğunu belirten Şimşek, "Giderken bir adet Muğla kadını bebeği ile bir tane de Muğla efe bebeğini, kaymakamımıza hediye olarak götürdüm. Ziyaret Çorum basınında haber olunca, Kaymakamımıza, 'Neden Çorum bebeği yapmıyoruz' diyenler olmuş. Kaymakamımız da beni arayarak, 'Burada da yapabilir miyiz' diye sordu. 'Tabii ki' dedim. Verileri ve fotoğrafları bana gönderdiler. 1 ay üzerinde çalıştık. Muğla bebeklerinin erkek ve kadın olarak Çorum versiyonunu yaptık" diye konuştu.
MUĞLA BEBEKLERİ MODEL OLDU
Şimşek, Muğla bebeklerinin benzeri Çorum'da model olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Muğla'dan İskilip'e gittim. Halk Eğitim Merkezi hocalarına 5 gün eğitim verdim. Kalıpları ve malzemeleri teslim ettim. Orada 60 öğrenciyle kurs açtılar. Aynı şekilde tüm malzemeyi devlet karşılıyor. Kadınlar bunu ürettiği zaman evlerine ciddi bir para götürecek. Bir de bölgeye dışarıdan gelen yabancılar, bizde Muğla'nın, orada da Çorum bebeklerini alacaklar. Tanıtıma da katkı sağlanacak."
EREN VE CEREN BEBEK
Şimşek, İskilip'teki bebek modellerinin, bir köyde yaşayan 'Eren ve Ceren' adlı ikiz kardeşler olduğunu belirtip, "Projenin adı da bu nedenle 'Eren ve Ceren bebek' oldu. Proje bittikten sonra onların köyüne ziyarete gittik. Yöresel kıyafetler giydiler. Onlara model oldukları bebekleri ve Türk bayrağı hediye ettik. Köylüler için de gurur kaynağı oldular" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muğla bez bebekleri, Çorum'a örnek olduMuğla bez bebekleri, Çorum'a örnek olduMuğla bez bebekleri, Çorum'a örnek olduMuğla bez bebekleri, Çorum'a örnek oldu

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