Muğla Bodrum’da okullar tatil mi? 23 ve 24 Kasım’da Bodrum’da okullar tatil oldu mu? Açıklama geldi

Muğla'da yaşayan vatandaşlar sağanak yağışın etkisini artırmasının ardından okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladılar. Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada okulların tatil olduğu tarih hakkında bilgi verildi.

MUĞLA BODRUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde da, kuvvetli sağanak uyarısı nedeniyle tedbir amaçlı eğitime ara verildi. Öğleden sonra yağmurun şiddetini artırması beklenirken, Bodrum Belediyesi'nce olası olumsuzluklara karşı eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz genelinde öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı

23.11.2022 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyordu.

Yağışların Antalya'nın batı ilçelerinde yarın (23.11.2022 Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Göller Yöresinde yağışlarla beraber rüzgarın güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



