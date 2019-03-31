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Muğla Büyükşehir adayı Kocadon oyunu Bodrum'da kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, oyunu Bodrum'da kullandı.

Muğla Büyükşehir adayı Kocadon oyunu Bodrum'da kullandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, oyunu Bodrum'da kullandı.
Oyunu kullanacağı Eskiçeşme Mahallesi, Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1148 nolu sandığa ailesi ile birlikte gelen Mehmet Kocadon, daha sonra burada sırasını bekleyen seçmenler ve sandık görevlileri ile selamlaşarak, 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Adayı Mehmet Kocadon daha sonra eşi Hülya Kocadon, kızları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon ile birlikte oylarını kullandı. Kocadon, kızı İpek Kocadon'un ilk kez oy kullandığını belirtti.
Danha sonra okul bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, "Oyumuzu kullandık. Hem Bodrum'umuza hem mahalle muhtarlarımıza hem Bodrum Belediye Meclisi'ne hem de Muğla büyükşehrimize ve tüm Muğla'mıza seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yerel seçimin tüm ülkemizde güzelliklere hizmet etmesi vesilesiyle şimdiden tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugüne kadar geçmiş dönemde görev almış belediye başkanı arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak 20 yıl boyunca sergilediğimiz bu birlik beraberliğin, Bodrum'da ve Muğla'mızda devam etmesi dileğiyle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Muğla Büyükşehir adayı Kocadon oyunu Bodrum'da kullandıMuğla Büyükşehir adayı Kocadon oyunu Bodrum'da kullandıMuğla Büyükşehir adayı Kocadon oyunu Bodrum'da kullandıMuğla Büyükşehir adayı Kocadon oyunu Bodrum'da kullandı

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