ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 171 adet itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak. İtfaiye eri ve zabıta memuru olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları nelerdir? MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 171 İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? ilan.gov.tr'de yer alan ilan duyurusu şu şekilde; "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." BAŞVURU GENEL ŞARTLARI İlan edilmiş olan itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suç nedeniyle bir sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, irtikap, rüşvet, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek olan akıl hastalığı ya da bedensel bir engeli bulunmamak,

6) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.