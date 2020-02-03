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Muğla'da acı olay! 18 yaşından küçük kız tarlada doğum yaptı ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 19:40 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu ve 18 yaşından küçük hamile kız, bebeğini tarlada doğurdu. Olay yerine giden sağlık görevlileri, bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Muğla'da acı olay! 18 yaşından küçük kız tarlada doğum yaptı ve...

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Yolda sancısı artan genç kadın hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı. Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye tarla

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