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Muğla'da araç sahipleri dikkat! Tarih verildi: Para cezası uygulanacak

03.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Muğla’da Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere para cezası uygulanacağını açıkladı. Müdürlük denetimlerin başlayacağı tarihi de duyurdu.

Muğla'da araç sahipleri dikkat! Tarih verildi: Para cezası uygulanacak

İstatistiki verilere göre, geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla’da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekerken, motorlu taşıtların neden olduğu kirlilik, toplam hava kirliliğinin yüzde yüzde 13’ünü oluşturduğu belirtildi.

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TARİH VERİLDİ

İlgili müdürlükten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trafiğe çıkan araç sayısı arttıkça bu oran da artıyor. Egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ülkemizde tescilli tüm araç bilgilerinin kullanıldığı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışacak olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi çerçevesinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deneme ve test faaliyetlerine 04 Nisan 2022 Pazartesi tarihi itibariyle başlayacaktır.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak akışı da aksatmadan tespit edilecektir. Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacaktır. Tespit edilen araç sahiplerine Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi (a-1) bendine istinaden 2022 yılı için 2 bin 815 Türk Lirası idari yaptırım uygulanacaktır." (İHA)

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