Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı

Milas Devlet Hastanesi'nde çalışan Çorapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ata'ya Minnet" isimli Atatürk portresini iki gün süren çalışmayla tamamladı.

'9 BİN 600 PARÇAYI SABIRLA BİRLEŞTİRDİM'

Çorapçı, AA muhabirine, legoya çocukluğundan bu yana ilgisinin olduğunu ve en zor lego setlerinin 9 bin parçadan oluştuğunu söyledi.

Lego ile Atatürk portresi çalışmasının kendi tasarımı olduğunu belirten Çorapçı, "Bilgisayarda legodan oluşan bir Atatürk portresi tasarladım ve malzemeleri yurt dışından sipariş ettim. 23 renkten oluşan 9 bin 600 parçayı sabırla birleştirdim. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, önce çocukların önemine aynı zamanda da yaratıcı ve çalışkan bir neslin önemine vurgu yaptı. Ben de bu çalışmayla yaratıcı bir nesle katkı sunmayı amaçladım." diye konuştu.

Atatürk portresinin 80x80 santimetre boyutunda olduğunu ve şimdilik evinde sergilediğini kaydeden Çorapçı, projesini lego sergilerine göndereceğini ifade etti.

(AA)





