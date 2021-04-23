HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı

Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı

23.04.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Övünç Erdem Çorapçı, 9 bin 600 parçadan oluşan legoyla Atatürk portresi yaptı.

Muğla'da bir doktor 9 bin 600 parçalık legodan Atatürk portresi yaptı

Milas Devlet Hastanesi'nde çalışan Çorapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ata'ya Minnet" isimli Atatürk portresini iki gün süren çalışmayla tamamladı.

'9 BİN 600 PARÇAYI SABIRLA BİRLEŞTİRDİM'

Çorapçı, AA muhabirine, legoya çocukluğundan bu yana ilgisinin olduğunu ve en zor lego setlerinin 9 bin parçadan oluştuğunu söyledi.

Lego ile Atatürk portresi çalışmasının kendi tasarımı olduğunu belirten Çorapçı, "Bilgisayarda legodan oluşan bir Atatürk portresi tasarladım ve malzemeleri yurt dışından sipariş ettim. 23 renkten oluşan 9 bin 600 parçayı sabırla birleştirdim. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, önce çocukların önemine aynı zamanda da yaratıcı ve çalışkan bir neslin önemine vurgu yaptı. Ben de bu çalışmayla yaratıcı bir nesle katkı sunmayı amaçladım." diye konuştu.

Atatürk portresinin 80x80 santimetre boyutunda olduğunu ve şimdilik evinde sergilediğini kaydeden Çorapçı, projesini lego sergilerine göndereceğini ifade etti.

(AA)

20210423_2_47962189_64518953_Web

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Tedirgin eden görüntü! İstila ettilerTedirgin eden görüntü! İstila ettiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Mustafa Kemal Atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Kripto para vurgunu! "40-45 kişi başvurdu"

Kripto para vurgunu! "40-45 kişi başvurdu"

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.