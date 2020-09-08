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Muğla'da dehşet anları! Ahlaksız telifi reddedilince çılgına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde Kürşat Z., iddiaya göre müşteri olarak gittiği büfenin işletmecisi 2 çocuk annesi Elif Gültekin’e (55) sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulunduktan sonra tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Elif Gültekin, "Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek." dedi.

Muğla'da dehşet anları! Ahlaksız telifi reddedilince çılgına döndü

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Milas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kürşat Z., alışveriş yapmak için gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin'e sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine Elif Gültekin, Kürşat Z.'yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin'e tekme- tokat saldırdı. Yere yığılan Gültekin'e tekmeler atmayı sürdüren Kürşat Z. ardından büfeden çıkıp kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfeye gelen başka bir müşterinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kürşat Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kürşat Z., serbest bırakıldı.

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Yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlatan Elif Gültekin, "Eşim 4,5 yıl önce vefat etti. Ben burayı yalnız işletiyorum. Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi. Verdim sonra sözlü tacize başladı. O sırada bir kadın komşum geldi. Onunla muhabbet ediyorduk. Ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim. Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir kez vurdum, korkutmak için. Geldi beni darbetti" dedi.

(DHA)

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