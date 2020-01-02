Muğla'da eşini yolun ortasında yaralı olarak bulan adam bir an olsun yanından ayrılmadı

Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan Caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi.

EŞİNİ YARALI HALDE BULDU

Yolun karşına geçmek isteyen 47 yaşındaki Z.A.M.’ye araç çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini arabayla almaya gelen koca, eşini yolun ortasında yaralı halde buldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının kocası bir an olsun eşinin yanından ayrılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

