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  4. Muğla'da eşini yolun ortasında yaralı olarak bulan adam bir an olsun yanından ayrılmadı

Muğla'da eşini yolun ortasında yaralı olarak bulan adam bir an olsun yanından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde üç caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana gelen kazada yolun karşına geçmeye çalışan 1 kadın yaralandı. O sırada arabasıyla olay yerinden geçerken eşini yerde gören koca, bir an olsun eşinin yanından ayrılmadı.

Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan Caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi.

EŞİNİ YARALI HALDE BULDU

Yolun karşına geçmek isteyen 47 yaşındaki Z.A.M.’ye araç çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini arabayla almaya gelen koca, eşini yolun ortasında yaralı halde buldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının kocası bir an olsun eşinin yanından ayrılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Kaza

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