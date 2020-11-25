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  4. Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

25.11.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Demirtaş (24) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Düzeyn Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demirtaş (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Demirtaş itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demirtaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Demirtaş'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. (İHA)

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