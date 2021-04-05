HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Muğla'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

05.04.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Melisa K. (25), tartıştığı eşi Burkan K.'yı (28) bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'da kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Bir entegre tesis firmasında işçi olarak çalışan Melisa K., mesai bitiminin ardından evine gitti.

EKMEK BIÇAĞINI EŞİNİN GÖĞSÜNE SAPLADI

İddiaya göre, Melisa K. ile oto tamircisi eşi Burhan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin göğsüne sapladı.

Annesi ve annesinin erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtıAnnesi ve annesinin erkek arkadaşıyla alkol alan genç dehşet saçtı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Melisa K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından, gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Çavuşoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalarÇavuşoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Google'dan Sadri Alışık'ın doğum gününe özel Doodle

Google'dan Sadri Alışık'ın doğum gününe özel Doodle

Avukatlar Günü nedir? İşte en güzel ve farklı Avukatlar Günü mesajları

Avukatlar Günü nedir? Avukatlar Günü'ne özel mesajlar

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

AK Parti'li Kurtulmuş: Emekli Amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

Kurtulmuş'tan bildiri tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 104 amiralin yayınladığı bildiriyi canlı yayında değerlendirdi

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

THY uçağına bomba ihbarı

THY uçağına bomba ihbarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.