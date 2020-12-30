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Muğla'da korkunç olay! Eve gelen yakınları acı gerçekle yüzleşti

30.12.2020 19:42 | Son Güncelleme:
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Muğla'da korkunç olay! Eve gelen yakınları acı gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Kerim Beytut (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, soruşturma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Beşköprü Mahallesi 274'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın bir dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, kendisinden bir süredir haber alamayan iki çocuk babası Kerim Beytut'un yakınları eve geldi. Beytut'un yatakta hareketsiz yattığını gören yakınları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beytut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Beytut'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)


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