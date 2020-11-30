HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da pompalı dehşeti! Tartıştığı şahsı ayaklarından vurdu

Muğla'da pompalı dehşeti! Tartıştığı şahsı ayaklarından vurdu

30.11.2020 21:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muğla'da pompalı dehşeti! Tartıştığı şahsı ayaklarından vurdu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Pazaryeri mevkiinde Ali H. (30) ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri yanında bulunan pompalı tüfekle Ali H.’yi ayaklarından vurdu.

ŞAHISLAR EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ali H. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulunduEdirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulundu

Ali H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı uygulamalarına başlanıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı uygulamalarına başlanıyor
27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!27 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Korkunç olay! Boğazına başörtüsü dolanan 1 yaşındaki Furkan, hayatını kaybetti

1 yaşındaki Furkan'ın kahreden ölümü! Boğazına başörtüsü dolandı

Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada

Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada

Edirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulundu

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

AVM'ler kapatıldı mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerle ilgili yeni karar

Erdoğan açıkladı: AVM'ler için yeni karar

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.