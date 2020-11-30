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Edirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulundu

30.11.2020 22:15 | Son Güncelleme:
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Edirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulundu

Edirne’de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi’nde bir markette çalışan boşanma aşamasındaki eşi N.K’nin yanına giden M.E.K., eşini tüfekle vurduktan sonra etrafa rastgele ateş açıp, ardından aynı tüfekle kendini vurdu.

KADININ ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.E.K. hastaneye kaldırılırken, eşi N.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

edirne

Hayatını kaybeden kadının mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

Çiftin ilerleyen günlerde boşanma davasının olduğu öğrenildi.

(DHA)

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