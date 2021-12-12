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Muğla'da tarhana kuyruğunu yağmur bile engelleyemedi! Duyan akın etti

12.12.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Tarhana Festivali'ne katılan onlarca vatandaş, yağmurlu havaya rağmen, tarhana alabilmek için dakikalarca bekledi. Uzun kuyrukların oluştuğu festival, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

Muğla'da tarhana kuyruğunu yağmur bile engelleyemedi! Duyan akın etti

Menteşe’nin tarihi Saburhane Meydanı'nda açık alanda düzenlenmesi gereken fakat yağmur nedeniyle kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen Muğla’nın coğrafi işaretli Muğla Tarhana Festivali'nde kışlık kurutmalık sebze, meyve, reçel, turşu, el işi örgü ve Göce tarhanası stantlarda tanıtıldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası standında kazan ile pişirilen Muğla tarhanası da festivale katılan vatandaşlara dağıtıldı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Muğla tarhanası alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından dağıtılan bir kazan dolusu tarhana kısa süre içinde bitti. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla tarhanasının coğrafi işaretli bir ürün olduğunu belirterek, Muğla’ya has yeni ürünlerin de coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"ÇORBA DEĞİL, YEMEK"

Festivalde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, “Geçmişten günümüze yapılan çalışmaları görmek bizleri mutlu ediyor. Bunları tanıtmak gerekiyor. Bu da festivaller ile oluyor. Tarhana belki ülkemizin çoğu ilinde ilçesinde mevcut. Ama Muğla tarhanası çorba değil, yemek. İçindekilere baktığımız zaman biberi olsun, özellikle börülcesi sadece Karabağlar Yaylası'nda yetişiyor. Yoğurdunu, bulgurunu baktığın zaman hepsi de geçmişimize, kültürümüze yani Karabağlar’a dayanıyor. Bunların tanıtımını yapmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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"ÖZGÜN OLDUĞU İÇİN COĞRAFİ İŞARETLEMEYİ ALDIK"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarhana çorbası deyince aklına pazar günleri pazar böreği ile aynı tencereden kaşıkladıkları tarhananın geldiğini söyledi. Gürün, “Tarhana deyince bizim aklıma gelen bu. Pazar günleri öyleydi. Pazar böreğini yaptırırız, ortada da tencere olur, oradan da hep beraber kaşık sallarız, yemeğimizi yeriz. Bu bir Yörük geleneğidir. Anadolu’nun her tarafında kış aylarında yenilmek üzere tarhana çeşitleri var. Ama bizim tarhana farklı. Yapılışı ile şekli ile ve pişirilmesi ile içindeki katkıları ile belli bir farklılık gösteriyor. Bundan dolayı da özgün olduğu için Ticaret Odamızın gayretleri ile coğrafi işaretlemeyi aldık” dedi.

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iHA

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