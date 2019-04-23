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Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 04:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 22:30'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre gece 02:52'de bir deprem daha meydana geldi. 3.1 büyüklüğünde yaşanan deprem paniğe neden oldu.

Muğla'da üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Muğla'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula ilçesinin Turgut Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 22.36da meydana geldi. Yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ulanın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuzluk ihbarının gelmediğini söyledi.

Civelek, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

3.3 büyüklüğünde deprem de olmuştu

Öte yandan Muğla'nın Ula ilçesinde de saat 19:16'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

GECE YİNE DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre gece 02:52'de bir deprem daha meydana geldi. 3.1 büyüklüğünde yaşanan deprem paniğe neden oldu.

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Muğla Ula deprem

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