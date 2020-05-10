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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında art arda deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 1 saat 22 dakika arayla biri 4.1 diğeri 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde hissedildi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında art arda deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11.40'ta Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 1 saat 22 dakika sonra bu kez 3.8 büyüklüğünde ikinci sarsıntı oldu.

Her iki deprem, Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye mahallelerinde hissedildi. İlki yerin 2,77 kilometre, ikincisi ise 7,37 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre, depremler nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

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