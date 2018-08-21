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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan Kaan Söylemez (2,5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldiği Foça Mahallesi'ndeki tatil sitesinde, bugün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren Kaan Söylemez'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan'ı kurtarmak için seferber oldu.

DSS

BACAKLARI SIKIŞTI

Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek Kaan'ın bacakları, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Muğla Tatil havuz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Acil şifalar Rabbim esirgesin...
suçlu aramayın ailesi suçlu küçücük çocuğu havuza salarsan her şey olur...biryetişkinle girip çıkması lazım bunu öğretin çocuğa...
Ailelere sesleneyim, Önce havuz vakumunun koruma kapağını el ile açın, sonra çocugunuzun ayağını sokun, ardından ver yaygarayı, hastane avukat mahkeme, koooool gibi parayı kaparsınız. iyi bayramlar :)
Son durak da böyle bi ölün vardı. Allah esirgemiş
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