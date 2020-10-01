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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 22:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çamdalı yönetimindeki araç Köyceğiz istikametinden Muğla istikametine seyir halinde iken Şelale sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kullandığı araç karşı şeride geçti. Bu sırada Muğla istikametinden Köyceğiz istikametine seyir halinde olan Orhan Gürel yönetimindeki araca çarpması sonucu iki araçta bulunan sürücüler yaralandı.

Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 12 ambulans, itfaiye ve polis trafik ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan sürücülerden birisi Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

ORHAN GÜREL HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Orhan Gürel hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirirken, diğer yaralı Mustafa Çamdal’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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