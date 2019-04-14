Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında bir lastik botu durdurdu. Lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 12 Suriye, 27 Filistin ve 2 Mısır uyruklunun bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Düzensiz göçmenlerin kullandığı lastik bota el konulduğu öğrenildi.
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