Muğla'da cinayet

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ramazan O. (37) ile Necati Avşar (54) arasında,Yayla Atlıdere Mahallesi'nde evde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan O, av tüfeğiyle Avşar'a ateş etti. Ağır yaralanan Avşar, kaldırıldığı Fethiye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Ramazan O'nun Fethiye'de polise teslim olduğu bildirildi.
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